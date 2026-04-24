Jovanotti in bici | 2000 km tra musica e natura col Jova Giro

Il cantautore italiano partirà il 9 agosto per un viaggio in bicicletta lungo 2000 chilometri che attraversa le regioni centrali e meridionali del paese. L’itinerario include tappe con concerti nei fine settimana e la consegna simbolica della Lupa Capitolina. L’iniziativa, chiamata Jova Giro, unisce musica e natura, e terminerà con un evento finale in una delle città principali del Sud.

? Cosa sapere Jovanotti percorrerà 2000 km in bici tra Centro e Sud Italia dal 9 agosto.. Il tour prevede concerti nei fine settimana e la consegna della Lupa Capitolina.. Il 9 agosto prossimo, all’alba dal Circo Massimo di Roma, partirà il Jova Giro, un progetto che porterà Jovanotti a percorrere circa duemila chilometri in bicicletta attraverso il Centro e il Sud Italia. L’annuncio è arrivato direttamente dal Campidoglio, dove il sindaco Gualtieri ha presentato l’iniziativa che vedrà il musicista attraversare il territorio con tappe scandite da concerti durante i fine settimana. Il viaggio avrà un inizio e una fine simbolica nella capitale, con la conclusione prevista proprio al Circo Massimo dopo il lungo tragitto ciclistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jovanotti in bici: 2000 km tra musica e natura col Jova Giro Jovanotti - Mi Fido Di Te (Testo/Lyrics) Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Jova Giro, il tour di Jovanotti diventa viaggio: da Roma a Roma; Jovanotti: tra un concerto e l'altro giro l'Italia in bici. Con i prezzi dei biglietti uguali da dieci anni. A Sanremo con De Martino? Per ora no; Jova Giro: Jovanotti, 2000 km in bici tra musica e cicloturismo; Jovanotti con De Martino a Sanremo? 'Ne parlano gli altri'. Jova Giro, l’Italia a pedali di Jovanotti: dal Campidoglio al gran finale al Circo MassimoJovanotti presenta il Jova Giro: 2.000 km in bici da Roma al Sud Italia, tra musica e cicloturismo. Gran finale al Circo Massimo il 12-13 settembre. adnkronos.com Jovanotti, ecco il Jova Giro in bici che affiancherà il Jova Summer PartyAd affiancare il Jova Summer Party di Jovanotti, il viaggio live di quest'estate, sarà il Jova Giro, giro d'Italia in bicicletta. spettakolo.it Jovanotti presenta il Jova Giro, una dichiarazione d'amore per Roma. Il Circo Massimo sarà il punto di partenza e di ritorno. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2026/04/23/gualtieri-daremo-a-jovanotti-la-lupa-capitolina_7ca359b7-43f6-4daa-be4a- - facebook.com facebook Jovanotti presenta il Jova Giro, una dichiarazione d'amore per Roma. Il Circo Massimo sarà il punto di partenza e di ritorno #ANSA ansa.it/sito/notizie/t… x.com