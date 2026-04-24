L'artista italiano ha presentato in Campidoglio il suo nuovo progetto, il “Jova Giro”, un percorso che si svolge in bicicletta e fa parte del suo tour estivo. Durante l'evento, Jovanotti ha suonato e cantato davanti alle autorità cittadine, tra cui il sindaco. Il progetto prevede un viaggio itinerante che collega diverse zone della città, promuovendo l'uso della bicicletta come mezzo di spostamento.

Da Roma di nuovo a Roma, ma lungo un percorso tutt’altro che circolare fatto in bici: è il senso del “Jova Giro”, il progetto itinerante che accompagna il tour estivo di Lorenzo Jovanotti, presentato in Campidoglio insieme al sindaco Roberto Gualtieri. Un viaggio che intreccia concerti e spostamenti in bicicletta, con un gran finale fissato per il 12 e 13 settembre al Circo Massimo. L’artista romano, nel corso della presentazione in Campidoglio, avvenuta il 23 aprile, ha cantato mentre Gualtueri suonava la chitarra. Il duetto è subito diventato memorabile. Jova ha poi dato il suo appuntamento alla città eterna: “Roma, ci vediamo a settembre al Circo Massimo”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Jovanotti in Campidoglio: con Gualtieri suona e canta presentando il “Jova giro”

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