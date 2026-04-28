Jos Verstappen vola fuori strada | il violento ribaltamento in Belgio

Durante il Rallye de Wallonie in Belgio, Jos Verstappen ha perso il controllo della sua vettura, una Skoda Fabia RS Rally2, che si è ribaltata contro un palo. L’incidente ha coinvolto un violento ribaltamento, ma non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali conseguenze per il pilota. La gara è stata temporaneamente sospesa mentre i soccorsi intervenivano sul luogo dell’incidente.

? Cosa sapere Jos Verstappen ribalta la Skoda Fabia RS Rally2 contro un palo nel Rallye de Wallonie.. L'incidente durante la tredicesima prova speciale causa il ritiro e il quarto posto in classifica.. Un violento impatto contro un palo ha causato il ribaltamento della Skoda Fabia RS Rally2 di Jos Verstappen durante la tredicesima prova speciale del Rallye de Wallonie domenica scorsa. L’ex pilota della Benetton, impegnato nella quarta tappa del campionato belga, è rimasto illeso insieme al copilota Jasper Vermeulen, che ha sostituito l’abituale Renaud Jamoul, assente per una frattura alla caviglia. Dinamica del sinistro e bilancio tecnico. L’incidente è avvenuto in seguito a un errore di valutazione sulla velocità in ingresso in una curva rivolta verso destra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jos Verstappen vola fuori strada: il violento ribaltamento in Belgio Notizie correlate Leggi anche: Paura per Jos Verstappen: il video dell'incidente shock in Belgio Jos Verstappen: "Il futuro di Max? Credo continuerà a correre"Jos Verstappen rompe il silenzio sul futuro del figlio Max, cercando di stabilizzare un ambiente Red Bull scosso dall'ufficialità dell'addio di... Una raccolta di contenuti Paura per Jos Verstappen, spaventoso incidente per il papà di Max’olandese ha perso il controllo della vettura in una rapida successione di curve, finendo fuori strada prima di colpire un albero con il lato sinistro e poi ribaltarsi. sportal.it Jos Verstappen, incidente nel Rally della ValloniaJos Verstappen si è reso protagonista di un serio incidente nella 43esima edizione del Rally della Vallonia, quarto round del campionato belga ... formulapassion.it