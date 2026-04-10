Jos Verstappen | Il futuro di Max? Credo continuerà a correre

Il padre del pilota olandese ha commentato l’addio di un dirigente di spicco dalla scuderia di Formula 1, affermando di averlo previsto e di aver consigliato di cogliere l’opportunità. In un’intervista, ha anche parlato del futuro del figlio, affermando che continuerà a correre. La squadra ha annunciato recentemente la partenza di un altro membro di spicco, suscitando attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Jos Verstappen rompe il silenzio sul futuro del figlio Max, cercando di stabilizzare un ambiente Red Bull scosso dall'ufficialità dell'addio di Gianpiero Lambiase. Nonostante le passate dichiarazioni del pilota, che aveva legato la sua permanenza nel circus a quella del suo ingegnere di pista, il padre assicura che la separazione non porterà al ritiro del quattro volte iridato. La notizia del passaggio di Gianpiero Lambiase alla McLaren dal 2028 ha fatto rumore nel paddock, ma apparentemente non ha scosso il clan Verstappen. “Lo sapevamo da un po' che sarebbe andato via - ha esordito Jos Verstappen, commentando l'imminente separazione a RaceXpress. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jos Verstappen: "Il futuro di Max? Credo continuerà a correre" Horner rompe il silenzio sul suo licenziamento in Red Bull: “Jos e Max Verstappen non sono i responsabili”In Drive to Survive 8 Christian Horner parla per la prima volta del licenziamento dalla Red Bull: assolve Max e Jos Verstappen e indica Oliver... Verstappen resta in pista: Jos smentisce i rumors sul ritiroLe voci riguardanti un possibile ritiro anticipato di Max Verstappen dalle competizioni di Formula 1 sembrano perdere terreno dopo le recenti... Jos Verstappen : frisch gebackener Papa Temi più discussi: Verstappen non si ritira, il padre spegne le voci: Continuerà; F1 | Jos Verstappen sull'addio di Lambiase da Red Bull: Gli abbiamo detto di cogliere appieno quest'opportunità; Verstappen verso l’addio? Scontro politico scuote la F1; Jos Verstappen esprime preoccupazione per lo scoraggiamento di Max Verstappen e la possibile uscita dalla Formula 1. Jos Verstappen: Il futuro di Max? Credo continuerà a correreIl papà del campione olandese dopo l'annuncio di un altro addio eccellente dalla Red Bull, quello di Lambiase: Lo sapevamo e anzi gli abbiamo consigliato di prendere l'opportunità al volo. I nuovi ... gazzetta.it Verstappen, il suo futuro dopo il trasferimento di Lambiase in McLaren. Il padre Jos spiazza con un retroscenaCon il trasferimento in McLaren di Gianpiero Lambiase il futuro in F1 di Max Verstappen è in bilico? Il padre Jos fa chiarezza e svela un retroscena ... sport.virgilio.it F1: Jos Verstappen rassicura, "Max continuerà a correre". Smentisce voci di addio dopo il passaggio di Lambiase alla McLaren #ANSAmotori #ANSA x.com "Penso che semplicemente continuerà". Jos Verstappen, padre di Max, esclude che il figlio stia per lasciare la Formula 1. #ANSA - facebook.com facebook