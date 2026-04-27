Paura per Jos Verstappen | il video dell' incidente shock in Belgio

Durante la quarta tappa del Campionato belga di rally, il Rallye de Wallonie, un incidente ha coinvolto Jos Verstappen, ex pilota di Formula 1 e padre del pilota attuale. La scena è stata ripresa in un video che mostra dettagli dell'evento. La partecipazione dell'ex pilota nel rally ha attirato l'attenzione, mentre le circostanze specifiche dell'incidente sono al momento ancora da chiarire.

Jos Verstappen, ex pilota di F.1 e padre di Max, domenica scorsa ha preso parte al Rallye de Wallonie, 4ª tappa del Campionato belga di rally. L’ex Benetton ha preso parte all’appuntamento con un copilota diverso rispetto all’abituale Renaud Jamoul, assente per una frattura alla caviglia. C'era invece al suo fianco Jasper Vermeulen sulla Skoda Fabia RS Rally2. Durante la tredicesima prova speciale, i due sono stati protagonisti di un grave incidente: la vettura ha urtato un palo per poi ribaltarsi. Nonostante la violenza dell’impatto entrambi sono usciti illesi. «Era una curva a destra, siamo entrati un po’ troppo veloci e l’auto ha sbandato — ha raccontato Verstappen —.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paura per Jos Verstappen: il video dell'incidente shock in Belgio Notizie correlate Jos Verstappen: "Il futuro di Max? Credo continuerà a correre"Jos Verstappen rompe il silenzio sul futuro del figlio Max, cercando di stabilizzare un ambiente Red Bull scosso dall'ufficialità dell'addio di... Leggi anche: Jos Verstappen: Max dovrebbe esplorare il rally in un periodo di incertezze in F1. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paura per Jos Verstappen: violento incidente nel rally e auto distrutta; Formula 1, il punto di domenica 26 aprile 2026: nuovi orizzonti; Paura per Jos Verstappen, spaventoso incidente per il papà di Max; Brutto incidente per Jos Verstappen nel Rally della Vallonia: pilota e co-pilota illesi. Paura per Jos Verstappen, spaventoso incidente per il papà di Max’olandese ha perso il controllo della vettura in una rapida successione di curve, finendo fuori strada prima di colpire un albero con il lato sinistro e poi ribaltarsi. sportal.it Rally | Paura per Jos Verstappen: violento schianto contro un albero al Rally di ValloniaMomenti di grande apprensione in Belgio per l'ex pilota di Formula 1. Durante una tappa del Rallye de Wallonie, Jos Verstappen è stato protagonista di un brutto incidente ... f1-news.eu "Non tutti sarebbero sopravvissuti psicologicamente a quello che ha vissuto Max con gli allenamenti costanti di suo padre. Jos Verstappen gli diceva: 'Devi sempre essere il primo, il migliore'. Ricordo che su una pista di kart a Milano ha dovuto guidare finché l - facebook.com facebook #Rally | Jos Verstappen illeso dopo un brutto incidente durante un rally in Belgio x.com