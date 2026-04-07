Masters 1000 di Montecarlo buona la prima per Jannik Sinner Battuto il francese Ugo Humbert a 6-3 6-0 in appena un’ora di gioco

Nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria contro il francese Ugo Humbert, battendolo in due set con il punteggio di 6-3, 6-0 in circa un'ora di gioco. Dopo il match, il tennista italiano ha commentato che si trattava di una buona prestazione, aggiungendo che dovrà modificare il proprio stile di gioco e adattarsi alle condizioni del campo, sottolineando di aver avuto poco tempo per prepararsi.

«È stata una buona prestazione, bisogna cambiare lo stile di gioco e adattarsi alle circostanze. Non ho avuto molto tempo per adattarmi al campo, mi accontento di fare una partita in più. Non ho molte aspettative, ma sono felice di come ho giocato». Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Humbert che vale il secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 2 della classifica mondiale ha piegato in due set, 6-3, 6-0, il francese, numero 27. Ora l’altoatesino accede agli ottavi di finale e giovedì affronterà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo e il ceco Tomas Machac «Cerco di migliorare in vista di Parigi». «La cosa più dura è la scivolata – continua – non è facile capire le distanze. 🔗 Leggi su Open.online

Masters 1000 Montecarlo 2026, il tabellone di Jannik Sinner: esordio contro un francese, Zverev nell’eventuale semifinaleÈ stato ufficialmente sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di MonteCarlo con la cerimonia che è andata in scena oggi alle ore 17: dopo aver...

Dalla macelleria al pianoforte. Ecco chi è Ugo Humbert, l'avversario di Sinner a MontecarloUn giro sui profili di Ugo Humbert per scoprire che il tennis è molto, ma non tutto.

Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Montecarlo Masters 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo; Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla; Monte-Carlo, Sinner vince con Bergs: è agli ottavi nel doppio.

Chi affronta Jannik Sinner agli ottavi di Montecarlo? Prossimo avversario con incognita: definita la dataJannik Sinner ha esordito con una schiacciante vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, travolgendo il francese Ugo Humbert con il perentorio punteggio di ... oasport.it

Sinner senza pietà, Humbert demolito. Jannik, ottavi di Montecarlo contro...Il campione azzurro debutta contro il tennista francese. Per la prima volta dopo mesi torna in discussione la leadership della classifica mondiale ... tuttosport.com

Sinner senza pietà, Humbert demolito. Jannik, ottavi di Montecarlo contro... - facebook.com facebook

Jannik Sinner e Usain Bolt Qualcosina l'hanno vinta questi due... @teozorzoli #Tennis #RolexMontecarlo #Sinner x.com