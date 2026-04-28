Durante un episodio televisivo, il comico Jimmy Kimmel ha fatto uno scherzo sullo sguardo di Melania Trump, paragonandolo a quello di una “vedova in attesa”. In risposta, i legali della famiglia Trump hanno scritto all’emittente ABC chiedendo il licenziamento di Kimmel, accusandolo di diffondere odio e di promuovere divisioni nel paese attraverso il suo umorismo. La questione ha suscitato diverse reazioni sui social e nei media.

“La sua retorica di odio e violenta punta a dividere il paese. A gente come Kimmel non dovrebbe essere concessa l’opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera e diffondere odio. Quando è troppo, è troppo”. E ancora: “È il momento che Abc reagisca. Quante volte i vertici di Abc tollereranno l’atroce comportamento di Kimmel a discapito della nostra comunità”. Chi scrive questo messaggio su X è Melania Trump, che punta il dito contro il comico Jimmy Kimmel: la rabbia della first lady è legata alla parodia della cena dei Corrispondenti della Casa Bianca che il comico ha tenuto tre giorni prima della vera serata di sabato, quando un uomo ha fatto irruzione nella sala dove era previsto l’evento e ha aperto il fuoco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jimmy Kimmel scherza sullo sguardo da “vedova in attesa” di Melania. E i Trump chiedono alla Abc di licenziarlo

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