Durante un episodio televisivo, il conduttore ha fatto una battuta sullo sguardo di una ex first lady, paragonandolo a quello di una “vedova in attesa”. La famiglia dell’ex presidente ha reagito chiedendo alla rete di licenziare il conduttore, accusandolo di diffondere odio e di promuovere la divisione nel paese. La rete ha dichiarato di non voler commentare ulteriormente.

“La sua retorica di odio e violenta punta a dividere il paese. A gente come Kimmel non dovrebbe essere concessa l’opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera e diffondere odio. Quando è troppo, è troppo”. E ancora: “È il momento che Abc reagisca. Quante volte i vertici di Abc (controllata dalla Disney, ndr) tollereranno l’atroce comportamento di Kimmel a discapito della nostra comunità”. Chi scrive questo messaggio su X è Melania Trump, che punta il dito contro il comico Jimmy Kimmel: la rabbia della first lady è legata alla parodia della cena dei Corrispondenti della Casa Bianca che il comico ha tenuto tre giorni prima della vera serata di sabato, quando un uomo ha fatto irruzione nella sala dove era previsto l’evento e ha aperto il fuoco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jimmy Kimmel scherza sullo sguardo da “vedova in attesa” di Melania. E i Trump chiedono a Abc di licenziarlo

Notizie correlate

Leggi anche: Jimmy Kimmel scherza sullo sguardo da “vedova in attesa” di Melania. E i Trump chiedono alla Abc di licenziarlo

Leggi anche: Jimmy Kimmel su Melania Trump "bella come una vedova in attesa", la battuta fa infuriare: "Va licenziato"

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Trump arrabbiato dopo che il comico Jimmy Kimmel ha arrostito la First Lady Melania come una vedova incinta.

Jimmy Kimmel scherza sullo sguardo da vedova in attesa di Melania. E i Trump chiedono alla Abc di licenziarloIl conduttore aveva definito la First Lady una vedova in attesa, scatenando la rabbia dei Trump che ora ne chiedono il licenziamento dalla ABC ... ilfattoquotidiano.it

Jimmy Kimmel su Melania Trump bella come una vedova in attesa, la battuta fa infuriare: Va licenziatoLa battuta di Jimmy Kimmel su Melania Trump fa infuriare la Casa Bianca: a settembre il programma era stato sospeso per una frase su Charlie Kirk ... virgilio.it