Il comico statunitense Jimmy Kimmel ha risposto alla richiesta avanzata da parte di Melania Trump di un suo licenziamento, per averla definita una “Vedova in attesa”, durante uno sketch. La richiesta era arrivata dopo il fallito attentato al presidente Donald Trump, ma la battuta era di diversi giorni prima. Kimmel ha sottolineato che, ovviamente dal contesto in cui era stata detta, la battuta si riferiva alla differenza di età tra Trump e la moglie. La risposta di Kimmel alle accuse di Melania Trump La spiegazione di Kimmel e l’attacco a Trump L’attentato, la battuta e la richiesta di licenziamento La risposta di Kimmel alle accuse di...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Jimmy Kimmel risponde a Donald Trump e Melania sulla battuta della "vedova in attesa": "Era per l'età"

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Jimmy Kimmel replica a Donald e Melania Trump, che avevano chiesto il suo licenziamento dopo una battuta sulla First Lady. Il conduttore di Abc difende il monologo: "Era satira leggera sulla differenza d’età con il presidente, non un invito alla violenza". Poi l’ x.com