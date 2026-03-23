Centrodarte26 Signe Emmeluth e il suo gruppo Amoeba alla Sala Civica Fronte del Porto

Sabato 28 marzo, alle ore 21, presso la Sala Civica Fronte del Porto, nel complesso del Cinema Porto Astra di Padova, è in arrivo un nuovo straordinario concerto per Centrodarte26, rassegna che prolunga le celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione da sempre dedita alla “musica d’oggi”: ad esibirsi un giovane talento del jazz di ricerca europeo come la sassofonista danese Signe Emmeluth e il suo gruppo Amoeba. Il quartetto Amoeba, attivo già da molti anni, raccoglie attorno alla Emmeluth altri tre giovani musicisti della scena scandinava e propone una formula che coniuga una preparazione tecnica impeccabile e un profondo rispetto per la tradizione con le aperture del free jazz più energico e avventuroso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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