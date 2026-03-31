A Vicenza si terrà l’unica data italiana di “Continuum – In the spirit of Ryuichi Sakamoto”, un progetto musicale ideato da Alva Noto e Christian Fennesz. L’evento rende omaggio al compositore giapponese scomparso nel 2023 e coinvolge due artisti internazionali che reinterpretano le sue opere. La data si svolge in una sola tappa nel paese.

Sarà Vicenza a ospitare l’unica data italiana di “Continuum – In the spirit of Ryuichi Sakamoto”, il progetto con cui Alva Noto e Christian Fennesz rendono omaggio all’eredità artistica del compositore giapponese scomparso nel 2023. L’appuntamento è per mercoledì 8 aprile 2026 al Teatro Comunale Città di Vicenza. Le comunicazioni dedicate all’evento lo presentano come unica tappa italiana del tour. Non si tratta soltanto di un tributo: “Continuum” si annuncia come una riflessione sonora e visiva su una delle figure più influenti della musica tra Novecento e contemporaneità: Ryuichi Sakamoto, compositore capace di attraversare con naturalezza cinema, sperimentazione elettronica, scrittura pianistica e cultura popolare, fino a vincere l’Oscar nel 1988 per L’Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Alva Noto e Christian Fennesz in memoria di Ryuichi Sakamoto: a Vicenza l’unica tappa italiana

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