In un video diffuso nelle ultime ore, vengono mostrate le immagini delle telecamere interne dell’hotel durante l’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Le riprese coprono i minuti in cui si è sviluppato l’incendio, fornendo dettagli visivi sui movimenti e le azioni di chi si trovava nella struttura in quel momento. La registrazione rappresenta un elemento chiave per le indagini in corso sulla vicenda.

Nel video emerso in queste ore, con le immagini delle telecamere interne al Constellation che riprendono i minuti in cui si è sviluppato l'incendio di Capodanno, c’è tutto quel che la procura ha bisogno di sapere su quanto accaduto a Crans-Montana quella notte. Ed è in quegli 8 minuti di filmati che emerge la verità: è stata Jessica Moretti ad accendere i candelotti scintillanti sulle bottiglie che poi hanno causato l’incendio entrando a contatto con i pannelli fonoassorbenti non ignifughi. Ma c’è anche un’altra verità che emerge da quel video: quando scoppia l’incendio Jessica Moretti è lì, spinge i ragazzi che si trovano all’interno ammassati e guadagna l’uscita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Jessica Moretti fugge senza dare l'allarme". Nel video choc la nuova verità su Crans-Montana

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