Jessica Moretti accese le candele e poi fuggì dai video la verità sul rogo del Constellation Scagionata Cyane Panine morta nelll’incendio
Le immagini dei video mostrano che Jessica Moretti ha acceso le candele prima di allontanarsi, secondo quanto riferiscono gli investigatori svizzeri. Questa sequenza viene considerata dagli inquirenti come il dettaglio più importante per chiarire l’accaduto. Nel frattempo, si conferma che Cyane Panine, rimasta uccisa nell’incendio, non è coinvolta nelle accuse rivolte a Moretti. La vicenda si concentra ora sulla ricostruzione delle azioni delle persone presenti prima del rogo nel locale.
La sequenza iniziale è quella che gli investigatori svizzeri considerano più rilevante. Nei primi secondi – già documentati da filmati entrati nel fascicolo dell’inchiesta – si vede chiaramente come le candele pirotecniche fissate alle bottiglie di champagne entrino in contatto con il soffitto rivestito di materiale fonoassorbente altamente infiammabile. A oltre cento giorni dalla tragedia di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, le immagini finora rimaste segrete iniziano a restituire una ricostruzione sempre più precisa e drammatica di ciò che accadde in quei minuti decisivi. Non si tratta di un video unico, ma di un sistema...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Aggiornamenti e dibattiti
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