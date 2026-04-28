Crans-Montana i video inediti del rogo | Jessica Moretti accende le candele Poi scappa spingendo i ragazzi Da non credere

Sono stati diffusi i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza del locale Le Constellation a Crans-Montana, che mostrano i momenti dell’incendio avvenuto a Capodanno. Nei video si vede una donna accendere delle candele e successivamente allontanarsi, spingendo alcuni giovani. Lo scoppio del fuoco e le reazioni delle persone presenti sono documentati nelle immagini, mentre l’incidente ha causato 41 vittime e 100 feriti.

Sono stati resi pubblici i video rilevati dagli impianti di sicurezza del Locale Le Constellation, che riprendono lo scoppio e le reazioni nel rogo di Crans-Montana, dove a Capodanno hanno perso la vita 41 persone e ne sono rimaste ferite 100. Li hanno potuti visionare gli avvocati delle parti, sia accusa che difesa. Nelle immagini si vede Jessica Moretti posare le candele sul collo delle bottiglie di Champagne, una a una, e accenderle. Le stesse candele che poi, sfiorando il tetto in schiuma fonoassorbente, hanno creato una trappola di fuoco. I genitori di Trystan, morto nel rogo: «Avete capito? Fugge mentre i ragazzi non capiscono cosa sta succedendo».🔗 Leggi su Open.online

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