Justin Timberlake diffuso il video dell’arresto per guida in stato di ebbrezza | Sono nervoso

Sono state rese pubbliche le immagini della bodycam di un agente che mostrano l’arresto di Justin Timberlake a Sag Harbor nel 2024. Il cantante ha dichiarato di essere nervoso, mentre i suoi legali avevano cercato di bloccare la diffusione delle registrazioni, citando la vulnerabilità dell’artista. Alla fine, un accordo con il Comune ha permesso la pubblicazione di una versione parziale del video.

Diffuse le immagini della bodycam di un agente registrate nel 2024 a Sag Harbor. I legali di Justin Timberlake avevano tentato di bloccarle parlando di "estrema vulnerabilità", ma l'accordo con il Comune ha dato il via libera alla pubblicazione del filmato in un versione parziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Terni, droga e sicurezza stradale: arresto per spaccio e due denunce per guida in stato di ebbrezzaProsegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, che nei giorni scorsi hanno portato a... Controlli a raffica sulle strade dell'Elba, due persone denunciate per guida in stato di ebbrezzaControlli a raffica dei carabinieri nella notte in questo fine settimana sulle strade dell'isola d'Elba. Police bodycam video of Justin Timberlake's 2024 drunken driving arrest Una selezione di notizie su Justin Timberlake Temi più discussi: Mai spezzare il cuore a chi scrive canzoni; Non t'allargare con la bocca: Chanel Totti furiosa a Pechino Express. Menzionato papà Francesco; Justin Timberlake: rilasciato il video integrale del suo arresto. Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza, diffuso il video. «Grave danno di immagine per la popstar»Le immagini recentemente diffuse dalla telecamera indossata da un agente di polizia, relative all'arresto di Justin Timberlake per guida in stato ... msn.com Justin Timberlake e l'arresto, il video ripreso dalle bodycam degli agenti. Il cantante: «Il mio cuore batte all'impazzata»Diffuso il filmato della bodycam relativo all’arresto di Justin Timberlake avvenuto nel giugno 2024 a Sag Harbor, nello stato di New York, con l’accusa iniziale di guida in stato ... ilmattino.it Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza: «Grave danno di immagine per la popstar» VIDEO facebook Alle 21:10 “Amici di letto” di Will Gluck con Justin Timberlake, Mila Kunis |Il rapporto di lavoro tra Jamie, giovane cacciatrice di teste, e Dylan, designer losangelino, si trasforma in una storia d'amore. Riuscirà a durare x.com