Jean Luke Froow arriva su Topolino 3675

Al COMICON di Napoli è stato presentato il nuovo numero di Topolino, il 3675, che include una cover alternativa realizzata da Giuseppe Camuncoli dedicata a Gianluca Fru. La pubblicazione è disponibile da questa settimana e rappresenta un'occasione per i fan di scoprire l'ultima interpretazione artistica del personaggio. La variante è stata annunciata durante l’evento, attirando l’attenzione di molti appassionati presenti alla fiera.

A COMICON Napoli debutta Topolino 3675 con una variant cover di Giuseppe Camuncoli dedicata a Gianluca Fru. Nel numero anche la storia inedita “Topolino e lo sbandieramento vacanziero”. NAPOLI – Il viaggio intorno al mondo di Jean Luke Froow fa tappa su Topolino. In occasione di COMICON Napoli 2026, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, il settimanale più amato dai lettori presenta il numero 3675 con un ospite d’eccezione: Gianluca Fru, che per l’occasione diventa personaggio Disney a tutti gli effetti. Il numero sarà disponibile in anteprima esclusiva in fiera e, dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it, con una variant cover firmata da Giuseppe Camuncoli, uno dei nomi più autorevoli del fumetto americano.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Jean Luke Froow arriva su Topolino 3675 Notizie correlate Topolino – In occasione di COMICON Napoli sul numero 3675 del settimanale arriva Gianluca Fru con un’imperdibile variant cover e una storia ineditaIn occasione di COMICON Napoli – di scena dal 30 aprile al 3 maggio – su Topolino 3675 sbarca un ospite d’eccezione: Jean Luke Froow! Questo speciale... Topolino celebra Puccini: su “Topolino 3674”Topolino rende omaggio ai 100 anni dalla prima di Turandot con la storia inedita “Zio Paperone e gli enigmi di Turandot”, pubblicata sul numero 3674... Contenuti utili per approfondire Al Comicon arriva Gianluca Fru e la storia di TopolinoIn occasione di COMICON Napoli – di scena dal 30 aprile al 3 maggio – su Topolino 3675 sbarca un ospite d’eccezione: Jean Luke Froow! Questo speciale numero ... napolivillage.com Comicon Napoli, su Topolino arriva Gianluca FruIn occasione di Comicon Napoli, dal 30 aprile al 3 maggio, su Topolino 3675 sbarca un ospite di eccezione, Jean Luke Froow. Il numero speciale del settimanale sarà disponibile (in anteprima esclusiva ... napoli.repubblica.it