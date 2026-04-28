Jazz patrimonio Unesco giornata mondiale Il 30 aprile tanti eventi al Santa Maria
Il 30 aprile si celebra l’International Jazz Day, una ricorrenza istituita dall’Unesco per valorizzare il jazz come patrimonio culturale mondiale. In questa occasione, a Siena si svolgono numerosi eventi al Santa Maria della Scala, organizzati dal Siena Jazz, che coinvolgono artisti e pubblico in una giornata dedicata alla musica. La manifestazione si inserisce in un calendario globale di iniziative che puntano a promuovere il jazz come forma d’arte universale.
Il grande jazz mondiale si ritrova a Siena al Santa Maria della Scala. Giovedì 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’ International Jazz Day, istituito dall’Unesco, organizzato in questa edizione dal Siena Jazz. Si svolgeranno nell’arco della giornata attività didattiche, performance e momenti di confronto internazionale. Gli eventi si terranno in uno dei luoghi fulcro della vita culturale cittadina. Alle ore 11 la presentazione-conferenza stampa del Progetto JazzAble con il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, l’Assessore alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, la Direttrice del Santa Maria della Scala, Chiara Valdambrini, il...🔗 Leggi su Lanazione.it
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