Jazz e Pop a Milano | dialogo tra piano e chitarra al Climbing District

A Milano, il 30 aprile alle 21.00, si terrà un concerto al Climbing District con un duo che unisce musica jazz e pop, con esibizioni di piano e chitarra. L’evento è gratuito, ma è richiesta una registrazione online per rispettare le norme sulla capienza del locale. La serata offrirà un’opportunità di ascolto per gli appassionati di generi diversi, in un’atmosfera informale e conviviale.

? Cosa sapere Duo jazz e pop al Climbing District di Milano il 30 aprile alle 21.00.. L'ingresso gratuito prevede una registrazione online per gestire la capienza del locale.. Il 30 aprile alle ore 21.00, il Climbing District di Milano ospiterà l’evento Music Tales con un duo che farà dialogare piano e chitarra attraverso un repertorio che spazia dal jazz al pop. L’appuntamento musicale, previsto per la serata di giovedì, vedrà protagonisti due strumenti armonici capaci di intrecciarsi in una performance suggestiva. L’incontro durerà circa un’ora e l’ingresso sarà gratuito per tutti i presenti. Per agevolare lo staff nella gestione della partecipazione e nella proiezione del numero di persone attese, è stata indicata l’utilità di effettuare una registrazione tramite link, sebbene non risulti obbligatoria per accedere al concerto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jazz e Pop a Milano: dialogo tra piano e chitarra al Climbing District Notizie correlate live duo music tales 30/04 h 21.00 @ climbing district milanoCosa ti aspettaAssisti ad un concerto Live a due voci, per piano e chitarra! Due strumenti armonici diversi, ma capaci di creare un dialogo unico e... Para Climbing, la Coppa Italia fa tappa a Milano: 45 atleti in parete sabato al Rockspot, finali in diretta su Climbing TVIl 18 aprile la seconda prova del circuito nazionale con qualifiche dalle 10:00 e finali dalle 17:00. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Camerino, Tolentino e Macerata. Un viaggio nel jazz in tre serate; Il vento soffia ancora con il rock di Alberto Bertoli; 10 album italiani da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte); Festival Improbable 2026: a La Gaude sei giorni di musica per il decimo anniversario, con CharlElie Couture. Tutti in Cina: scatta la Coppa del Mondo Boulder! Dall’1 al 3 maggio, il Keqiao District diventa il centro del mondo per l’arrampicata. Parte ufficialmente il circuito mondiale e l'Italia risponde presente con un mix esplosivo di esperienza e giovani talenti, - facebook.com facebook