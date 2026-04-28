In una recente sfida tra Jashari e Ricci, l'ex giocatore del Torino aveva ottenuto la meglio, ma gli ultimi sviluppi cambiano gli equilibri. La sconfitta del croato ha portato l’allenatore a riconsiderare la posizione di centrocampista davanti alla difesa, con lo svizzero ora in vantaggio rispetto all’italiano. La decisione influisce sulla formazione e sulle strategie della squadra nelle prossime partite.

C'è una voragine da riempire, là nel cuore della mediana. Il ko di Modric scippa al Milan non solo l'approvvigionamento di fosforo, ma anche uno dei massimi presenzialisti rossoneri: Luka sarà superato, ma ora come ora chiude anticipatamente il campionato in qualità di giocatore col minutaggio più alto della rosa (2.789', mentre in stagione è terzo dietro Pavlovic e Tomori), con tanti saluti a chi lo dipingeva come un pensionato deluxe. Nella sgradevolezza del guaio, l'unico motivo per cui il Milan può trovare un parziale motivo consolatorio, è che in termini di obiettivi il grosso del lavoro dovrebbe ormai essere fatto. Restano sei punti da portare a casa in quattro partite per sistemarsi nella vip lounge della Champions, ed è un traguardo alla portata anche senza Modric.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jashari vs Ricci, chi sarà il vice Modric? Finora ha vinto l'ex Toro, ma ora...

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