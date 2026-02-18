Jannik Sinner cinico nei momenti giusti | piega Popyrin e accede ai quarti a Doha

Jannik Sinner ha vinto contro Alexei Popyrin a Doha, qualificandosi per i quarti di finale dell’ATP 500. Il tennista italiano ha deciso il match con grande freddezza, chiudendo il primo set 6-3 e poi conquistando il secondo 7-5 dopo un’ora e 24 minuti di gioco. In campo, Sinner ha mostrato una buona calma nei momenti decisivi, sfruttando le occasioni al momento giusto. Ora, il giovane azzurro si prepara per il prossimo incontro nel torneo.

Jannik Sinner stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. Il numero 2 del mondo ha superato in due set l’australiano Alexei Popyrin in un’ora e ventiquattro minuti di gioco con il punteggio di 6-3 7-5. Un Sinner decisamente cinico nei momenti giusti e che ora se la vedrà con il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 6, che oggi ha battuto il cinese Zhang per 6-3 6-2. Sinner non ha concesso palle break all’avversario, vincendo il 79% dei punti quando ha servito la prima ed il 73% con la seconda. Alla fine sono stati ventiquattro i vincenti da parte del numero due del mondo contro i sedici dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

