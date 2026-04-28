Jannik Sinner si limita all’essenziale batte Norrie senza patemi e avanza ai quarti a Madrid

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria senza difficoltà contro un avversario di livello elevato nel torneo di Madrid, assicurandosi così l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000. Questa è la seconda volta nella sua carriera che raggiunge questa fase del torneo. La partita si è conclusa con un risultato netto, senza che ci siano stati particolari momenti di incertezza.

Jannik Sinner torna, per la seconda volta in carriera, ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo sconfigge con il punteggio di 6-2 7-5 il britannico Cameron Norrie in una quasi inedita versione mattutina (ormai è rarissimo vedere Jannik giocare alle 11). Adesso si attende il nuovo avversario, che uscirà dalla sfida tra il madrileno Rafael Jodar o il ceco Vit Kopriva. Dopo un paio di game senza reali brividi (anzi, con uno piccolo per Sinner che nel secondo risale da 15-30 servendo bene), il britannico viene inchiodato sulla diagonale sinistra e su quella perde la battuta a 30, con il numero 1 che poi conferma il break pur dovendo andare ai vantaggi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner si limita all’essenziale, batte Norrie senza patemi e avanza ai quarti a Madrid Notizie correlate Leggi anche: Sogno Madrid: Sinner batte Norrie e vai ai quarti Sinner batte Norrie in due set e vola ai quarti del Master 1000 di MadridMadrid, 28 aprile 2026 – Continua inesorabile il cammino di Jannik Sinner sulla terra rossa di Madrid, oggi è caduto anche Cameron Norrie, numero 19... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Jannik Sinner sale a bordo di Explora III; Sinner, quanti soldi guadagna (in campo) al giorno: ma il suo impero è oltre la rete, tutti gli incassi di Jannik; Sinner rifiuta di rispondere alla domanda su Alcaraz in conferenza a Madrid: È una questione personale; Jannik Sinner, game, set e cash. Jannik Sinner si limita all’essenziale, batte Norrie senza patemi e avanza ai quarti a MadridJannik Sinner torna, per la seconda volta in carriera, ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo sconfigge con il punteggio di ... oasport.it Sinner ai quarti, Masters 1000 Madrid: avversario, quando gioca, a che ora e dove vederla in tvAltra vittoria in due set per il numero uno al mondo, che si è sbarazzato di Cameron Norrie e ha eguagliato il suo miglior risultato alla Caja Màgica ... corrieredellosport.it Jannik Sinner affronterà uno tra Rafael Jodar e Vit Kopriva facebook Agli ottavi Jannik vince contro Norrie in due set (6-2;7-5) e si qualifica ai quarti, in cui affronterà o Jodar o Kopriva #CorrieredelloSport #Sinner #Norrie #AtpMadrid x.com