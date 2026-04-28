Jannik Sinner si prepara a tornare in campo mercoledì 29 aprile per il quarto di finale a Madrid. Il tennista italiano ha criticato gli organizzatori del torneo, sottolineando il rischio di dover giocare oltre la mezzanotte. La partita di Sinner si inserisce in un contesto di programmi serrati e di possibili modifiche agli orari delle gare, che potrebbero influire sulla sua presenza in campo.

Jannik Sinner tornerà in campo nella giornata di mercoledì 29 aprile per disputare il quarto di finale del Masters 1000 di Madrid: dopo aver regolato il britannico Cameron Norrie in due set, il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere contro chi avrà la meglio nel confronto tra il padrone di casa Rafael Jodar (19enne in rapidissima scesa e già numero 42 del ranking ATP) e il ceco Vit Kopriva. Il numero 1 del mondo non avrà dunque il giorno di riposo e sarà atteso da un piccolo tour de force sulla terra rossa della capitale spagnola, situazione mai ideale ai massimi livelli internazionali. Soltanto nel tardo pomeriggio odierno si conosceranno l’identità del prossimo avversario e soprattutto l’orario di gioco riservato a Jannik Sinner: secondo match a partire dalle ore 13.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner lancia una stoccata agli organizzatori di Madrid. Il rischio di finire ben oltre la mezzanotte

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