Jannik Sinner come voglio finire la carriera | una rivelazione spiazzante

Jannik Sinner ha conquistato una vittoria a Indian Wells, tornando in campo dopo due piccoli infortuni. Il tennista, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, ha mostrato determinazione e capacità di resistere alle sfide. Durante un’intervista, ha dichiarato di voler terminare la carriera nel modo che desidera. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Jannik Sinner vince ancora. A Indian Wells il giocatore numero due al mondo è tornato a dimostrare di che pasta è fatto dopo due piccoli intoppi. E proprio parlando di motivazioni, l'altoatesino spiega: "Ho avuto la possibilità di osservare i Big 3 in allenamento cercando di prendere piccoli dettagli da ognuno di loro e faccio lo stesso con Carlos, se vedo qualcosa che fa alla grande, mi dico, ‘perché non dovrei provarlo?’. Lo stesso con Novak, con tutti". E ancora: "Ho visto Sascha Zverev giocare molto più aggressivo, per esempio, tutti cercano di migliorare e, se rimani fermo, ti raggiungono. Devi essere onesto con te stesso, non sei il miglior giocatore del mondo e capire che c’è sempre spazio per migliorare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

