Quando gioca Sinner a Madrid? Il possibile calendario di Jannik

Jannik Sinner parteciperà al torneo Masters 1000 di Madrid, che si svolgerà dal 22 aprile al 3 maggio sulla terra rossa della capitale spagnola. La sua presenza nel calendario ufficiale è stata confermata dopo aver sciolto le riserve sulla partecipazione. Il torneo si inserisce nel circuito di eventi principali della stagione tennistica e vede in campo numerosi giocatori di alto livello.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha sciolto le riserve. Il fuoriclasse azzurro giocherà anche il Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero uno punta a un altro successo in un Masters 1000 per fare la storia, visto che in Spagna potrebbe conquistare il suo quinto titolo consecutivo: mai nessuno prima era riuscito in un'impresa del genere con tornei di questo livello. Giocare in Spagna, inoltre, potrebbe servirgli per guadagnare punti su Alcaraz (infortunato) nel ranking Atp e prendere ancora maggiore confidenza con la terra rossa in vista dei due grandi appuntamenti delle prossime settimane: gli Internazionali di Roma e il Roland Garros a Parigi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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