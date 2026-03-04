sicurezza e vigilanza il recruiting day

Un evento dedicato a chi cerca lavoro nel settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza si tiene oggi. Durante il recruiting day, le aziende del settore incontrano i candidati interessati a inserirsi in questo settore. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere le posizioni aperte e di presentare la propria candidatura direttamente ai rappresentanti delle società. L’evento si svolge in una sede dedicata e coinvolge diverse aziende del settore.

Opportunità per chi desidera lavorare nel settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza. Giovedì 12 marzo, dalle ore 9.30 alle 13, si terrà a Milano il Recruiting day Coopservice, promosso da Afol Metropolitana in collaborazione con QuBì Milano, la rete contro la povertà minorile del Comune di Milano in co-progettazione con il Terzo Settore. L’iniziativa è finalizzata alla selezione di 50 addetti e addette alla sicurezza non armata da inserire presso il cantiere di Milano Bisceglie, con contratto a tempo determinato. L’evento si svolgerà in via della Capinera 5, presso il Cde Creta del Municipio 6. Le risorse selezionate... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

