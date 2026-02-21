Zinno presidente CdL Salerno | eredità dal padre e sfida digitale

Marcello Zinno assume il ruolo di presidente del Collegio dei Consulenti del Lavoro di Salerno, portando avanti l’eredità del padre nel settore. La nomina deriva dalla volontà di rafforzare le competenze digitali tra i professionisti locali. Zinno si impegna a promuovere strumenti innovativi per migliorare i servizi offerti ai clienti. La sua esperienza nella gestione di progetti tecnologici contribuirà a modernizzare l’ordine professionale. La sua nomina segna un passo importante per il futuro del settore a Salerno.

Marcello Zinno è il nuovo presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Salerno. L’elezione è avvenuta sabato 21 febbraio 2026, a conclusione di un processo di voto che ha un’ampia partecipazione degli iscritti, a testimonianza della vivacità e dell’importanza di questa categoria professionale nel tessuto economico locale. Zinno subentra a Giovanni Borgia, che ha guidato l’Ordine negli anni precedenti. La giornata di sabato ha segnato il culmine di un percorso elettorale iniziato il giorno precedente, con l’elezione del nuovo Consiglio. L’elevata affluenza alle urne, si legge, ha dimostrato il forte interesse e l’impegno dei consulenti del lavoro salernitani nel rinnovamento dei propri vertici e nella definizione delle strategie per il triennio 2026-2029. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ordine dei Consulenti del Lavoro: Marcello Zinno è il nuovo presidenteMarcello Zinno ha ottenuto la nomina a nuovo presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dopo le elezioni svoltesi nel Salernitano.

Ordine dei Consulenti del Lavoro: Marcello Zinno nuovo presidente del Consiglio Provinciale di SalernoMarcello Zinno, figlio del compianto Carlo Zinno, giuslavorista e già presidente dell’Ordine dal 2017 al 2024, è stato eletto presidente dai componenti del rinnovato Consiglio composto da: Giovanni ... infocilento.it

Ordine dei Consulenti del Lavoro: Marcello Zinno è il nuovo presidenteLe operazioni di voto, che si sono svolte il 20 febbraio per il Consiglio e in data odierna per il presidente, hanno visto una significativa partecipazione degli iscritti, a testimonianza della vitali ... salernotoday.it

