Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) stanno registrando un incremento di iscrizioni che supera le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I numeri ufficiali mostrano un trend positivo e una crescita costante rispetto agli anni precedenti. In alcuni casi, le iscrizioni sono oltre il target stabilito dal piano. Questi dati sono stati resi noti e condivisi pubblicamente, confermando un aumento della domanda di percorsi formativi di livello superiore.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) sono percorsi di formazione terziaria non universitaria, fortemente orientati al mercato del lavoro, che mirano a formare tecnici altamente specializzati in settori strategici (dalla meccanica all’ICT, dall’energia al turismo). Si tratta, in altre parole, di un canale alternativo all’università, con una vocazione più applicativa e un forte coinvolgimento delle imprese, spesso indicato come uno strumento molto utile per ridurre il disallineamento tra competenze offerte e competenze richieste sul mercato del lavoro. Un recente intervento di Federico Fubini sul Corriere della Sera individua, tra le cause della mancata crescita dell’economia italiana, il presunto non raggiungimento di alcuni target del Pnrr.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Its, iscritti in aumento e ben oltre il target del Pnrr: i numeri smentiscono narrazioni e confronti fuorvianti

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