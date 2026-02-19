Anno Accademico luci e ombre Iscritti in aumento e orgoglio Pnrr Gli studenti | Affrontare tema casa
L’università di Firenze ha registrato un aumento degli iscritti quest’anno, ma gli studenti segnalano problemi concreti. La rettrice Alessandra Petrucci ha puntato i riflettori sui progressi, tra cui il miglioramento delle strutture grazie ai fondi del Pnrr. Tuttavia, la rappresentante degli studenti denuncia un ambiente troppo competitivo e stressante, definendolo come
di Elettra Gullè FIRENZE Da una parte la rettrice Alessandra Petrucci – che ha sottolineato la crescita dell’ateneo, tra aumento di iscritti e i risultati ottenuti grazie al Pnrr – dall’altra la voce critica della rappresentante degli studenti, che ha bollato l’università come "un luogo ostile per i ragazzi", perché trasformato in un solo "grande esamificio". Inaugurazione dell’anno accademico tra luci e ombre dunque quella che si è svolta ieri al teatro del Maggio Musicale. Intanto, le luci, con gli oltre 140 milioni di finanziamenti all’ università di Firenze per 56 progetti Pnrr a cui l’ateneo ha partecipato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai fondi Pnrr alla crescita degli studenti. La rettrice Petrucci all’inaugurazione dell’anno accademicoLa rettrice Petrucci ha annunciato che i fondi Pnrr hanno portato a un investimento di oltre 140 milioni di euro, destinati a migliorare le strutture e le risorse per gli studenti.
Il 2025 granata? Un anno tra luci e ombre: "C’è voglia di reagire per tornare a correre"Il 2025 del Pontedera è stato un anno di sfide e riflessioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Anno Accademico, luci e ombre. Iscritti in aumento e orgoglio Pnrr. Gli studenti: Affrontare tema casa; Il Campus cesenate in crescita. Matricole in aumento del 3,5%: Ma resta il problema degli alloggi; UniPg aderisce a M’illumino di Meno: lunedì 16 febbraio luci spente a Palazzo Murena; La truffa dell'affitto viaggia su facebook. Cerca una stanza per la figlia studentessa a Roma e finisce raggirato.
Cattolica: il maestro Riccardo Muti inaugura l’anno accademico (e benedice il patto fra generazioni)Milano, 30 novembre 2025 – Cresce l’università Cattolica con 13.489 nuovi iscritti. E ad aumentare sono, in particolare, gli studenti nei corsi di laurea magistrale e gli internazionali, con un balzo ... ilgiorno.it
Inaugurazione dell'anno accademico guardando a un futuro condivisoInaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con la cerimonia che si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 11.00, nell'Auditorium Ennio Morricone ... iltempo.it
Insieme. È questa la parola scelta dalla Rettrice Alessandra Petrucci per inaugurare il 102° Anno Accademico dell’Università di Firenze. Insieme come coesione, responsabilità, appartenenza. Insieme come metodo e come visione. Un anno che si apre dopo u facebook
La sede di Roma inaugura l'Anno Accademico Giovedì 29 gennaio nell'Auditorium del Campus interverrà il professor Silvio Garattini, Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”. Segui la diretta su NUnC: nunc.it/video/inaugura… x.com