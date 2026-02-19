Anno Accademico luci e ombre Iscritti in aumento e orgoglio Pnrr Gli studenti | Affrontare tema casa

L’università di Firenze ha registrato un aumento degli iscritti quest’anno, ma gli studenti segnalano problemi concreti. La rettrice Alessandra Petrucci ha puntato i riflettori sui progressi, tra cui il miglioramento delle strutture grazie ai fondi del Pnrr. Tuttavia, la rappresentante degli studenti denuncia un ambiente troppo competitivo e stressante, definendolo come

di Elettra Gullè FIRENZE Da una parte la rettrice Alessandra Petrucci – che ha sottolineato la crescita dell’ateneo, tra aumento di iscritti e i risultati ottenuti grazie al Pnrr – dall’altra la voce critica della rappresentante degli studenti, che ha bollato l’università come "un luogo ostile per i ragazzi", perché trasformato in un solo "grande esamificio". Inaugurazione dell’anno accademico tra luci e ombre dunque quella che si è svolta ieri al teatro del Maggio Musicale. Intanto, le luci, con gli oltre 140 milioni di finanziamenti all’ università di Firenze per 56 progetti Pnrr a cui l’ateneo ha partecipato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dai fondi Pnrr alla crescita degli studenti. La rettrice Petrucci all’inaugurazione dell’anno accademicoLa rettrice Petrucci ha annunciato che i fondi Pnrr hanno portato a un investimento di oltre 140 milioni di euro, destinati a migliorare le strutture e le risorse per gli studenti.

