In Italia, i dati recenti mostrano risultati positivi rispetto a Spagna e Francia in settori chiave come occupazione, export e reddito delle famiglie. Nonostante le critiche di alcune forze politiche riguardo alla situazione economica, le statistiche ufficiali indicano un andamento favorevole. L’andamento dell’occupazione e le cifre sull’inflazione confermano una situazione in miglioramento, mentre i numeri relativi all’uso delle risorse del Pnrr e alle esportazioni evidenziano segnali di ripresa rispetto agli altri paesi europei.

Occupazione, inflazione, export, reddito delle famiglie. La matematica non è un’opinione. Numeri alla mano il bilancio della navigazione del governo Meloni, che si è trovato a timonare l’Italia in condizioni meteo a dir poco avverse, è ben diverso dalla fotografia taroccata scattata dalle opposizioni perennemente in cerca di avversari da processare. Rigorosamente a suon di slogan e di muri ideologici. Nessun pretende che Giuseppe Conte, Elly Schlein e la coppia Bonelli-Fratoianni riconoscano i risultati ottenuti né che ringrazino, ma almeno potrebbero tacere. E invece anche ieri all’informativa in Aula della premier hanno risposto con la stanca litania del tutto da rifare e formule del tipo “zero riforme” o “tre anni e mezzo da buttare”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lavoro, export, Pnrr, inflazione: l’Italia fa meglio di Spagna e Francia. I numeri smentiscono le sinistre del “va tutto male”

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Nei prossimi giorni partiranno incontri nei posti di lavoro e altre iniziative che coinvolgeranno l’intero territorio, fino a una manifestazione finale - facebook.com facebook

Care donne e cari uomini della Polizia di Stato, il vostro lavoro è fatto di turni di notte, di strade difficili, di decisioni da prendere in pochi secondi con conseguenze che durano anni. È fatto di famiglie che aspettano, di sacrifici che nessuno conteggia, di rischi af x.com