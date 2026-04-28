Il commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo ha spiegato che, a differenza del calcio, il successo della squadra si basa sulla disponibilità a cambiare e sulla priorità di far giocare i giocatori italiani. Ha inoltre sottolineato che non ci sono strategie magiche, ma è fondamentale avere una prospettiva chiara e definita. La squadra si è affermata tra le migliori a livello mondiale grazie a questo approccio.

Non ci sono ricette segrete per arrivare ai vertici dello sport mondiale, ma serve avere una visione. Parola del ct dell’Italvolley maschile Fefé de Giorgi che martedì mattina a Milano ha presentato insieme al suo collega Julio Velasco la stagione estiva delle nazionali femminili e maschili, campioni del mondo in carica. Una parabola opposta alla nazionale di calcio che non si qualifica al mondiale da dodici anni. Ma come si è arrivati a questi risultati: “La pallavolo è uno sport, una federazione e una lega che non ha paura di cambiare, di programmare e di avere una visione verso il futuro” racconta il ct De Giorgi a margine della presentazione della stagione che vedrà gli azzurri giocare gli Europei in casa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco come l’Italvolley è arrivata ai vertici dello sport mondiale (a differenza del calcio) secondo il ct De Giorgi: “Non abbiamo paura di cambiare e abbiamo l’obbligo di far giocare gli italiani”

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