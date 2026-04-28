italiano prova a scuotere il bologna quattro gare per non rovinare tutto

Il campionato italiano entra nella sua fase decisiva e il Bologna si prepara a disputare quattro partite consecutive per evitare di compromettere la stagione. La squadra si confronta con un calendario impegnativo, mentre gli allenatori e i giocatori valutano le energie residue e le strategie da adottare. Le prossime gare rappresentano un banco di prova importante per mantenere le speranze di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Abbiamo ancora un po’ di benzina nelle gambe? E abbiamo le motivazioni necessarie per metterle al servizio della causa evitando un finale di stagione che, se non s’inverte la rotta, rischia di travolgere nei giudizi postumi anche un traguardo storico come il raggiungimento dei quarti di Europa League? Ma soprattutto: abbiamo la forza di salvare l’ottavo posto e con esso anche po’ di faccia, inevitabilmente persa dopo la nona sconfitta messa a referto nelle ultime 12 gare di campionato giocate al Dall’Ara? Vincenzo Italiano parlando oggi alla squadra alla ripresa degli allenamenti toccherà queste corde per provare a scuotere il gruppo e a dare un senso agli ultimi 360 minuti di campionato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Buonasera, sono un’insegnante di italiano e inglese in classe quinta alla scuola primaria. Ho deciso di aderire allo sciopero nei giorni delle prove Invalsi. Sono stata assegnata alla somministrazione della prova di matematica in classe seconda, ma lo scioper - facebook.com facebook

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