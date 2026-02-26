Conceicao prova a scuotere l’ambiente | Fa male ma abbiamo dato tutto rispettando la maglia Insieme siamo più forti – FOTO

Conceicao si rivolge ai tifosi della Juventus, riconoscendo la delusione per l’eliminazione e sottolineando l’impegno dimostrato dai suoi compagni. La sua nota riflette un tentativo di mantenere alto il morale e di rafforzare il legame con i sostenitori. Le parole sono state condivise per evidenziare la determinazione della squadra, anche nei momenti difficili.

