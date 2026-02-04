LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne 43-49 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Edwards prova a scuotere le V nere

La Virtus Bologna lotta contro l’ASVEL Villeurbanne, ma si trova sotto di sei punti a metà partita. Edwards tenta di risvegliare le V nere, ma i francesi restano avanti con un ritmo intenso e difese solide. I bianconeri cercano di riavvicinarsi, spinti anche dal pubblico che non molla. L’ultima azione della Virtus lascia speranze, anche se il punteggio dice 43-49. La partita è ancora aperta e tutto può succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-53 Ancora Diarra nonostante un autentico muro francese! Ultima azione ASVEL, ma avrà 8? la Virtus. 52-53 22 Heurtel. Instant replay per interferenza a canestro di Diarra richiesto dall'ASVEL, non viene accordato, rimangono i due liberi e non i due punti validi. Heurtel penetra, prende il fallo di Diarra e sono due liberi. 52-51 Diarra col rimbalzo in attacco e la realizzazione! 50-51 Vautier dimenticato vicino a canestro. 50-49 VILDOZA DA TRE! E ARRIVA IL SORPASSO A 2'30" DA FINE TERZO QUARTO! 47-49 DIARRA! Bravissimo a proteggersi col ferro, Virtus a -2 con 4? da giocare nel terzo quarto! 45-49 VILDOZA! Fino in fondo ad appoggiare, ed è ora timeout ASVEL.

