Da New York alla California missione negli Usa per il presidente Daffadà che incontrerà le comunità originarie di Parma

Il presidente ha intrapreso un viaggio negli Stati Uniti, visitando sia New York che la California. Durante il soggiorno, si incontrerà con le comunità di origine emiliana-romagnola presenti nelle due aree. L’obiettivo principale è rafforzare i legami con le comunità italiane, in particolare quelle provenienti dalla provincia di Parma, che risiedono negli Stati Uniti. La visita si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione con gli italiani all’estero.