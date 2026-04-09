Da New York alla California missione negli Usa per il presidente Daffadà che incontrerà le comunità originarie di Parma

Da parmatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ha intrapreso un viaggio negli Stati Uniti, visitando sia New York che la California. Durante il soggiorno, si incontrerà con le comunità di origine emiliana-romagnola presenti nelle due aree. L’obiettivo principale è rafforzare i legami con le comunità italiane, in particolare quelle provenienti dalla provincia di Parma, che risiedono negli Stati Uniti. La visita si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione con gli italiani all’estero.

Un’occasione importante per rinsaldare i legami con le comunità emiliano-romagnole sia nell’East Coast che nella West Coast. Con questo obiettivo il presidente Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, Matteo Daffadà, sarà, da domani 10 aprile al 17 aprile prossimo, negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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