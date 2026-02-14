Vertice Italia-Africa Meloni | Clausole per sospendere il debito dei Paesi con calamità climatiche

Il presidente Meloni ha annunciato che al vertice Italia-Africa si discuteranno clausole per sospendere il debito dei Paesi colpiti da calamità climatiche, in risposta alle difficoltà economiche causate da eventi estremi come ondate di siccità e inondazioni. Durante l'incontro, ha spiegato che l’Italia ha avviato un programma di conversione del debito, destinato a sostenere progetti di sviluppo condivisi con i paesi africani più colpiti. Un esempio concreto è il finanziamento di iniziative per l’irrigazione e la gestione delle risorse idriche, mirate a ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici.

"Anche oggi ci siamo concentrati su una questione centrale per l'Africa, quella del debito. Come si sa abbiamo lanciato un'ampia iniziativa di conversione del debito per progetti congiunti di sviluppo. A questo aggiungiamo oggi clausole di sospensione debito per nazioni colpite da eventi climatici estremi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente della Commissione dell'Unione africana Mohammed Ali Youssouf, e il presidente dell'Unione africana e presidente dell'Angola Joao Lourenco, al termine del secondo vertice Italia-Africa, ad Addis Abeba.