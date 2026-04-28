Italia | il reddito sale al 4,1% Porto San Giorgio guida le Marche

In Italia, il reddito medio pro capite è salito al 4,1%, arrivando a 25.125 euro. Tra le città delle Marche, Porto San Giorgio si posiziona al primo posto con un reddito che raggiunge i 26.000 euro. I dati sono stati diffusi di recente e mostrano un aumento rispetto agli anni precedenti. La variazione interessa diverse aree del Paese, con alcune regioni che registrano cifre superiori alla media nazionale.

? Cosa sapere Il reddito medio pro capite in Italia sale al 4,1% raggiungendo 25.125 euro.. Porto San Giorgio guida le Marche con 26.438 euro contro i 22.871 di Fermo.. Il reddito medio pro capite in Italia ha raggiunto i 25.125 euro nel 2024, segnando un aumento del 4,1% rispetto all’anno precedente e superando il tasso di inflazione fermo all’1,1%, secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alle dichiarazioni presentate nel 2025. L’analisi condotta da Excellera Intelligence evidenzia come il potere d’acquisto reale abbia trovato una nuova stabilità dopo le turbolenze economiche globali che hanno caratterizzato il periodo post-pandemia e le recenti tensioni geopolitiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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