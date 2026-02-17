Marche | Fermo e Porto San Giorgio al voto il centrodestra cerca unità e nuove strategie per il 2027
Fermo e Porto San Giorgio voteranno tra pochi giorni, perché le amministrative di quest’anno sono decisive per il futuro politico della regione. Il centrodestra lavora per un’unità più forte e cerca nuove idee per rafforzare la propria presenza nelle due città. A Fermo, i candidati stanno concentrando gli sforzi sulle questioni legate ai servizi pubblici e alle infrastrutture, mentre a Porto San Giorgio si preparano a una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri locali. La campagna elettorale si fa più intensa, con incontri pubblici e confronti tra le varie anime del centrodestra.
La Politica Marchigiana alla Svolta: Fermo e Porto San Giorgio nel Mirino del Centrodestra. La campagna elettorale a Fermo e le strategie per il 2027 a Porto San Giorgio stanno ridisegnando lo scenario politico marchigiano. Tensioni interne al centrodestra, possibili candidature e il riemergere di figure come Lauro Salvatelli complicano un quadro già complesso, con ripercussioni potenziali sull’equilibrio regionale. Un Legame Storico: Porto San Giorgio e la Politica Nazionale. Fino a un quindici anni fa, Porto San Giorgio rappresentava un vero e proprio laboratorio politico, un territorio dove si sperimentavano alleanze e strategie poi esportate a livello nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Lanciano al voto nel 2027, Tonia Paolucci (Forza Italia): “Fuori personalismi e pressioni esterne, lavoriamo all'unità del centrodestra”
Tonia Paolucci di Forza Italia annuncia che il centrodestra di Lanciano si prepara a votare nel 2027, a causa delle divisioni interne che rallentano il cammino politico.
Fermo in vetrina alla Bit: il turismo rivierano cerca investimenti e nuove strategie per un rilancio sostenibile.
Questa settimana, Fermo si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo di FieraMilano Rho, in programma fino a giovedì.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le chiavi della città di Fermo e Porto San Giorgio in mano ai due Re Carnevale. Inizia Baraonda; Eventi week end 14 e 15 febbraio 2026 nelle Marche: speciale Carnevale!; Carnevale, corteo e show in piazza a Fermo: Mengone d’oro a Matti e mattoncini; L'aumento delle accise sul gasolio agita gli autotrasportatori.
Gli alberi di Natale più belli delle Marche? Vince Porto Sant'Elpidio, Fermo al secondo postoFERMO I più belli alberi di Natale sono nel Fermano. Sbanca la piccola provincia marchigiana con il contest sugli abeti meglio addobbati per le feste, organizzato ormai da sette anni da Dubbing Marche ... corriereadriatico.it
Ciak a Fermo e Porto San Giorgio. Si gira la serie ‘Colpa dei sensi’: Qui accoglienza e professionalitàHanno vissuto il territorio con grande allegria Simona Izzo e Ricky Tognazzi, sono stati per settimane tra Fermo e Porto San Giorgio per girare alcune puntate della nuova serie Colpa dei sensi, in ... ilrestodelcarlino.it
Buon martedì 17 febbraio 2026... Al porto di San Benedetto albeggia e soffia un po' d'aria... - facebook.com facebook