Un cambio di allenatore tra Gattuso e Guardiola rappresenterebbe un grande evento nel mondo del calcio. Si parla di possibili sostituzioni sulla stessa panchina e di un impatto notevole per la squadra coinvolta. Recentemente, un calciatore si è lasciato con l’attuale allenatore e si ipotizza un possibile approdo di un nuovo tecnico di livello internazionale. Per questa operazione, però, sarebbe necessario trovare sponsor disposti a sostenere l’eventuale investimento.

Immaginate lo shock di un Calafiori tanto per dirne uno. Si è lasciato con Gattuso su quella panchina e potrebbe ritrovarsi con Guardiola al posto di Ivan Gennaro. Roba da chiamare il cardiologo o l’allucinologo. Senza la Figc, ecco che spuntano le idee luminosa. Meglio la Figc decollata. Decisamente meglio. Oggi la Gazzetta giustamente ci salta su: pagina 2 e 3. Notizie non ce ne sono, non potrebbe essere altrimenti. Pep si sta giocando la Premier, o meglio sta giocando a vincere l’ennesima Premier a danno del guardioliano Arteta collezionista di sconfitte. Lui, Pep, ha attraversato l’arco costituzionale. Oggi qualcuno della sua cerchia lo considera finanche un rinnegato: si è convertito al portiere che para (orrore) e al centravanti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da Gattuso a Guardiola sarebbe uno shock calcistico. Ma servono sponsor

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