In vista di un possibile approdo sulla panchina della nazionale, si discute del problema legato all'ingaggio di Pep Guardiola. La situazione si complica a causa delle restrizioni imposte dalla FIGC, che limita gli ingaggi, ma si valuta la possibilità di coinvolgere gli sponsor per coprire parte della cifra. Nel 2014, quando fu scelto un altro allenatore, uno sponsor già aveva contribuito a coprire una parte dello stipendio.

Alle volte la distanza tra sogno e realtà si può coprire con un assegno a molti zeri. Per l’Italia, soprattutto in questo periodo storico, Pep Guardiola sarebbe il viaggio esotico sul quale piazzare i risparmi di una vita, sperando che l’esperienza e l’investimento producano felicità. Ecco perché i potenziali candidati alla Federcalcio meditano il rilancio in grande stile, pur confrontandosi con un budget che non è paragonabile ai livelli del Manchester City (24,8 milioni di euro lordi, che nella tassazione britannica per le aliquote da ricchi diventano circa 14 più bonus) e nemmeno dei commissari tecnici delle grandi nazionali: il nostro Carlo Ancelotti ha appena rinnovato il contratto con il Brasile fino al 2030 per una cifra vicina ai 10 milioni, ai quali si aggiungerebbe un bonus da 5 di conquista del titolo mondiale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola-Italia: c'è il problema dell'ingaggio. Ma con gli sponsor si potrebbe aggirare

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