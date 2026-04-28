Inaspettatamente, l’Italia non si è qualificata per i prossimi Mondiali di calcio, lasciando il sogno di partecipare ancora una volta sfumato. Nel frattempo, a Seattle, alcuni sostenitori italiani si sono riuniti per manifestare il loro attaccamento alla nazionale, creando un’atmosfera di attesa e speranza. La città statunitense si prepara ad accogliere comunque gli appassionati italiani, pronti a sostenere la squadra da lontano.

L'Italia non è riuscita a strappare un pass per i prossimi Mondiali di Calcio. Ma negli Stati Uniti sono già pronti ad accogliere gli Azzurri. Sembra un paradosso, ma in queste settimane in cui nel mondo del pallone italiano sta accadendo di tutto - dallo scandalo escort a quello di Gianluca Rocchi - sognare non costa nulla. Tutto può accadere. Anche vedere Donnarumma e compagni in viaggio per gli States. A Seattle, metropoli nello stato di Washington, tra i vari cartelli di benvenuto - con tanto di saluto in lingua straniera e relativa bandiera - ne è comparso uno che ha destato molta attenzione: quello italiano. Accanto a quello egiziano e a quello statunitense, si può ammirare il cartello che riporta il saluto "benvenuti" con sopra disegnato il Tricolore.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Italia al Mondiale, clamoroso: cosa spunta in strada a Seattle

Notizie correlate

Italia al posto dell’Iran ai Mondiali? Spunta un clamoroso scenario a sorpresa! Cosa sta succedendo nelle ultime oreAlisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere.

Como Inter, spunta un clamoroso retroscena che riguarda Fabregas: ecco cosa è successo e cosa ha detto il tecnico spagnoloMercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026, il clamoroso scenario dell’ex membro Uefa: Italia ha il ranking più alto, ma...; L’inviato di Trump ci riprova: Italia ai Mondiali al posto dell’Iran; Chi è Paolo Zampolli: l'ex agente di modelle che vuole riportare l'Italia ai Mondiali con l'aiuto di Trump; Mondiali 2026, l’inviato speciale di Donald Trump: L’Italia partecipi al posto dell’Iran.

Italia ripescata ai Mondiali, cambia tutto! La clamorosa notizia è appena arrivata dagli Usa (1 / 2)Qualcosa di clamoroso sta agitando il mondo del calcio internazionale, e questa volta l’Italia è tornata improvvisamente al centro della scena, per via della famosissima questione del ripescaggio a ... donna.fidelityhouse.eu

Italia ripescata ai Mondiali, cambia tutto! La clamorosa notizia arriva dagli UsaLe parole accendono il dibattito e riaprono scenari inattesi sul futuro della Nazionale. L’ipotesi di un ritorno dell’Italia ai Mondiali, seppur complessa, ... thesocialpost.it

Mattarella ha firmato la grazia a Minetti. Per una certa Italia malata così ha graziato Berlusconi. Quindici giorni di attacco ininterrotto, con la costruzione di un giallo suggestivo. Di Salvatore Merlo facebook

Progetto Civico Italia, a Rieti la conferenza su preferenze e nuovi circoli con Alessandro Onorato x.com