Un dirigente sportivo ha dichiarato che l’Italia ha il 50% di possibilità di essere ripescata ai Mondiali del 2026, a seconda di una decisione che potrebbe essere presa dall’ex presidente degli Stati Uniti. La possibilità è nata alcune settimane fa, dopo una sconfitta della nazionale in Bosnia. La questione riguarda una possibile riammissione nel torneo, legata a una decisione politica, secondo quanto affermato dall’interessato.

Zampolli spiega quando è nata questa ipotesi: "L'idea è nata settimane fa, dopo il ko in Bosnia – e aggiunge -. Stavo parlando con la Casa bianca, dovevo dire una cosa al presidente e gli ho scritto, è stato un suggerimento" L’ipotesi di vedere l’Italia ai Mondiali 2026, nonostante la mancata.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Italia ai Mondiali 2026, Paolo Zampolli insiste: “Gli azzurri hanno il 50% di possibilità di ripescaggio, decide Trump”

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In esclusiva l'audio che proverebbe un accordo tra Paolo Zampolli, consigliere e inviato speciale di Donald Trump, e la first lady Melania Trump. Rivedi l'inchiesta - facebook.com facebook

L'inviato speciale di Trump Paolo Zampolli: «Italia ai Mondiali Più del 50% delle possibilità» x.com