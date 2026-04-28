Italia ai Mondiali 2026 Paolo Zampolli insiste | Gli azzurri hanno il 50% di possibilità di ripescaggio decide Trump

Da ilgiornaleditalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente sportivo ha dichiarato che l’Italia ha il 50% di possibilità di essere ripescata ai Mondiali del 2026, a seconda di una decisione che potrebbe essere presa dall’ex presidente degli Stati Uniti. La possibilità è nata alcune settimane fa, dopo una sconfitta della nazionale in Bosnia. La questione riguarda una possibile riammissione nel torneo, legata a una decisione politica, secondo quanto affermato dall’interessato.

Zampolli spiega quando è nata questa ipotesi: "L'idea è nata settimane fa, dopo il ko in Bosnia – e aggiunge -. Stavo parlando con la Casa bianca, dovevo dire una cosa al presidente e gli ho scritto, è stato un suggerimento" L’ipotesi di vedere l’Italia ai Mondiali 2026, nonostante la mancata.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

italia ai mondiali 2026 paolo zampolli insiste gli azzurri hanno il 50 di possibilit224 di ripescaggio decide trump
© Ilgiornaleditalia.it - Italia ai Mondiali 2026, Paolo Zampolli insiste: “Gli azzurri hanno il 50% di possibilità di ripescaggio, decide Trump”

Notizie correlate

Paolo Zampolli insiste: “L’Italia ha il 50% di possibilità di ripescaggio ai Mondiali. Decide Trump”Paolo Zampolli, l’inviato speciale dell’amministrazione Trump, torna a parlare dell'ipotesi ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026: "Decide Trump,...

Italia ai Mondiali, l'Iran contro Paolo Zampolli inviato di Trump sul ripescaggio: "Bancarotta morale"La proposta dell’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, di ripescare l’Italia ai Mondiali 2026 non è andata giù all’Iran.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: L'inviato di Trump ha chiesto l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran; L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran. Lo propone Paolo Zampolli, controverso inviato di Trump; Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran: le pressioni di Zampolli (inviato di Trump) sulla Fifa; Solo l’inviato di Trump vuole l’Italia ai Mondiali.

paolo zampolli italia ai mondiali 2026MONDIALI 2026 Zampolli rilancia: Italia ai Mondiali 2026? Oltre il 50% di possibilitàPaolo Zampolli, inviato speciale dell’amministrazione Trump in Italia, torna a far discutere sul possibile clamoroso scenario di un ripescaggio degli azzurri ai Mondiali 2026. Dopo la proposta avanzat ... statoquotidiano.it

paolo zampolli italia ai mondiali 2026Italia ai Mondiali? Zampolli rilancia il ripescaggio: Più del 50% di possibilità. Decidono Trump e InfantinoL’inviato speciale del presidente Usa incontrerà il numero uno della Fifa a Miami. Il nodo resta la partecipazione dell’Iran ... affaritaliani.it

Digita per trovare news e video correlati.