Mai più guerra | al Verdi la musica diventa un gesto civile
Mercoledì 18 marzo alle 20.30 nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si tiene il concerto “Mai più guerra” organizzato dalla scuola di musica “Girolamo Frescobaldi”. L’evento fa parte della rassegna “Verdi in Rock” e vede la partecipazione degli studenti della scuola che si esibiscono sul palco per promuovere un messaggio di pace attraverso la musica.
BRINDISI - C’è una sera in cui la musica diventa un gesto civile. Accade mercoledì 18 marzo alle 20.30 nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, quando la scuola di musica “Girolamo Frescobaldi” sale sul palco con “Mai più guerra”, concerto inserito nella rassegna “Verdi in Rock”, il progetto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
