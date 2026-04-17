Un anno in carcere per una rapina mai avvenuta | assolto 24enne a Napoli

Un giovane di 24 anni è stato assolto dal tribunale di Napoli dall'accusa di rapina, dopo aver trascorso quasi un anno in carcere. La vicenda riguarda una rapina che non si è mai verificata, portando alla sua scarcerazione. La decisione giudiziaria è arrivata al termine di un procedimento legale in cui non sono state riscontrate prove sufficienti contro di lui.

Assolto dal tribunale di Napoli un 24enne accusato di rapina: scarcerato dopo quasi un anno di detenzione. Ha trascorso quasi un anno in carcere per una rapina che, secondo il tribunale, non è mai avvenuta. È la vicenda del 24enne marocchino Bourial Zakaria, assolto con formula piena dal Tribunale di Napoli, che ha disposto l’immediata scarcerazione con la motivazione “perché il fatto non sussiste”. Il giovane era stato arrestato nel giugno 2025 dopo essere stato riconosciuto dalla presunta vittima in via Poerio, nella zona di Porta Capuana. Secondo l’accusa iniziale, il 24enne avrebbe spintonato l’uomo bloccandolo con l’avambraccio al collo per poi sottrargli il cellulare, consegnandolo a un complice mai identificato.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Un anno in carcere per una rapina mai avvenuta: assolto 24enne a Napoli Anziana rapinata a Napoli Notizie correlate In carcere per quasi un anno per una rapina mai commessa: 24enne assolto a NapoliNel corso del processo è stato dimostrato che l'imputato conosceva la presunta vittima e che non c'è mai stata alcuna rapina. Coltello alla gola della cassiera e fuga: arrestato per una rapina a Marchirolo avvenuta a dicembreMarchirolo (Varese), 29 gennaio 2025 – È finito in carcere un 42enne italiano, ritenuto l’autore del colpo messo a segno il 7 dicembre 2025... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 'La salita' l'opera prima di Massimiliano Gallo ambientata a Napoli nel carcere di Nisida; Conte al carcere di Poggio Reale: Ma vai in Nazionale?. Lui reagisce così…; Napoli, Conte al Carcere di Poggioreale: Gli errori? Un'occasione di rinascita; Centri massaggi a luci rosse: in carcere dopo un anno i gestori delle case d'appuntamento. In carcere per quasi un anno per una rapina mai commessa: 24enne assolto a NapoliNel corso del processo è stato dimostrato che l'imputato conosceva la presunta vittima e che non c'è mai stata alcuna rapina ... fanpage.it In carcere per rapina mai compiuta, tribunale lo assolveHa trascorso quasi un anno in carcere per una rapina mai compiuta. È la vicenda del marocchino 24enne Bourial Zakaria, assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste dal tribunale di Napoli ... ansa.it Diteci la vostra su un possibile e clamoroso ritorno di Kim al Napoli - facebook.com facebook Napoli vs Cremonese Al via la fase 1 riservata ai possessori di fidelity Vi aspettiamo al Maradona! Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com