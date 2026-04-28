L’Istat ha risposto alla dichiarazione del presidente del Consiglio, che aveva affermato che i dati sul PIL fossero sottostimati. L’ente ha precisato che le modalità e i tempi di validazione dei conti pubblici sono stabiliti dalle normative europee e che le revisioni dei dati sono parte di un normale processo di aggiornamento delle stime. La comunicazione è arrivata dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio sulla precisione dei dati economici.

Il processo di validazione dei conti pubblici “segue modalità e tempistiche dettate dai regolamenti europei ” e le eventuali revisioni “riflettono il naturale processo di affinamento delle stime”. A pochi giorni dalla (sterile) polemica politica sul deficit e il mancato rientro sotto la soglia del 3% rispetto al pil, l’ Istituto Nazionale di Statistica mette in fila metodo e numeri rispondendo alle critiche della premier Giorgia Meloni. Che la settimana scorsa, dopo l ‘ufficializzazione del dato che lascia l’Italia in procedura di infrazione, su X aveva messo nel mirino il modus operandi dell’ Istat scrivendo che “per centrare l’obiettivo ( di scendere sotto il 3% ndr ) sarebbero stati sufficienti appena 20 miliardi di Pil in più rispetto ai 2.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Istat risponde a Meloni che aveva parlato di dati sul pil sottostimati: “Modi e tempi dettati dalla Ue. Le revisioni? Normale processo di affinamento”

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Ancora oggi, purtroppo, la risposta è troppo semplice. *Fonte: Istat Giornata Internazionale delle Ragazze nelle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione facebook