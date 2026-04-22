Meloni | dati Istat sottostimano Pil effettivo beffa per l’Italia

Secondo le dichiarazioni di un rappresentante del governo, i dati dell’Istituto nazionale di statistica sottostimano il prodotto interno lordo effettivo del Paese. La differenza, secondo quanto affermato, sarebbe di circa 20 miliardi rispetto ai numeri ufficiali, che prevedono un aumento di 2 miliardi. Questa discrepanza influirebbe sulla valutazione del rispetto della soglia del 3% di deficit, rendendo più difficile raggiungere gli obiettivi fissati.

La scomparsa di Biagio De Giovanni, Pittella: Addio a un intellettuale raffinato e protagonista della cultura politica meridionalista Addio a Biagio De Giovanni. Filosofo, accademico e politico napoletano, aveva 95 anni Un anno senza Papa Francesco. Un’assenza sentita anche dal mondo del calcio Roma, 22 apr. (askanews) – “Per centrare l’obiettivo” della soglia del 3% di deficit “sarebbero stati sufficienti appena 20 miliardi di Pil in più rispetto ai 2.258 miliardi di Pil per il 2025 al momento stimati dall’Istat”. Lo osserva la premier Giorgia Meloni in un post su X. “Il paradosso è che, da molti anni ormai, i primi dati Istat sottostimano il Pil effettivo, per poi rivederlo al rialzo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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