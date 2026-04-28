Israele Netanyahu in tribunale Nuovi raid nel Sud del Libano

Il primo ministro israeliano si è presentato oggi in tribunale per affrontare un procedimento giudiziario legato a accuse di frode e corruzione. Nel frattempo, nel sud del Libano sono stati segnalati nuovi attacchi aerei e raid da parte delle forze militari israeliane. La situazione rimane tesa, con eventi che coinvolgono entrambe le aree senza un collegamento diretto tra le due vicende.

In Israele, il primo ministro Netanyahu è tornato in tribunale per essere ascoltato nel processo a suo carico per frode e corruzione. Intanto non si fermano i raid israeliani sul Libano. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele, Netanyahu in tribunale. Nuovi raid nel Sud del Libano Israele, Netanyahu in tribunale. Nuovi raid nel Sud del Libano Notizie correlate Libano, 'nuovi raid d'Israele nel sud dopo l'ordine di Netanyahu'I media statali libanesi hanno riportato in serata una serie di nuovi attacchi israeliani in almeno quattro diverse località nel sud del Paese, dopo... Beirut, 10 persone uccise nei raid di Israele nel sud del LibanoIl ministero della Salute libanese ha dichiarato che dieci persone, tra cui tre operatori dei servizi di emergenza, sono state uccise oggi da raid... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Netanyahu: Razzi e droni di Hezbollah sono minaccia centrale, necessaria azione militare; Libano, secondo giorno di tregua: sfollati rientrano al Sud; Raid dell’Idf in Libano, 14 morti. Netanyahu allo Stato Maggiore: Fermate i droni a ogni costo; Medio Oriente: Israele colpisce il sud del Libano, Netanyahu: 'Hezbollah sta distruggendo il cessate il fuoco' - LIVEBLOG. Tregua fragile in Libano, ruspe israeliane radono al suolo villaggi nel sudLa fragile tregua tra Israele e Libano mediata dalla Casa Bianca ha ridotto al minimo per ora i raid aerei e gli scontri di terra tra Hezbollah e Idf, che pure conta due soldati morti dall'inizio dell ... ansa.it Nel sud del Libano le famiglie tornano a casa tra strade distrutte e ponti colpiti. A Sour (Tiro), dopo 46 giorni di bombardamenti, la città è irriconoscibile, tra auto abbandonate, strade e edifici distrutti. Molte persone sono fuggite, tutti gli altri sono rimasti isolati p - facebook.com facebook Israele diffonde le immagini delle demolizioni nel sud del Libano: “Colpite infrastrutture di Hezbollah” x.com