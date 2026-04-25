Libano ' nuovi raid d' Israele nel sud dopo l' ordine di Netanyahu'

I media statali libanesi hanno riferito di una serie di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese, dopo che il primo ministro israeliano aveva dato ordine di condurre operazioni nella regione. Le fonti indicano che gli attacchi sono avvenuti in diverse località e sono stati confermati da testimoni locali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni materiali. Le autorità libanesi hanno ancora da commentare ufficialmente sulla situazione.

I media statali libanesi hanno riportato in serata una serie di nuovi attacchi israeliani in almeno quattro diverse località nel sud del Paese, dopo che il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu aveva ordinato al suo esercito di attaccare Hezbollah a seguito di presunte violazioni del cessate il fuoco. L'agenzia di stampa statale National News Agency ha riportato due attacchi in rapida successione in una città del distretto di Bint Jbeil, un altro in una città del distretto di Tiro e attacchi in altre due città del distretto di Nabatieh. Un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) - citato da Ynet -, ha reso noto che l'esercito ha attaccato strutture militari di Hezbollah in tutto il Libano meridionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Libano, 'nuovi raid d'Israele nel sud dopo l'ordine di Netanyahu' Hamas: the terrorist organization that wants to destroy Israel Notizie correlate La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un raid di Israele nel sud del Libano dopo ore di trattative per trarla in salvoLa giornalista libanese Amal Khalil è stata uccisa da un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del... Beirut, 10 persone uccise nei raid di Israele nel sud del LibanoIl ministero della Salute libanese ha dichiarato che dieci persone, tra cui tre operatori dei servizi di emergenza, sono state uccise oggi da raid... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Casa Bianca vieta i raid sul Libano, Netanyahu: scioccato da Donald Trump; Tregua di 10 giorni in Libano. Ma Israele non intende ritirarsi; Israele-Libano: al via negoziati giovedì, l'Ue discute sanzioni; Libano: raid israeliani nel Sud del Paese. Libano, 'nuovi raid d'Israele nel sud dopo l'ordine di Netanyahu'I media statali libanesi hanno riportato in serata una serie di nuovi attacchi israeliani in almeno quattro diverse località nel sud del Paese, dopo che il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ... ansa.it Libano, nuovi raid Idf: chiesto stop attacchi a IsraeleSale a 18 il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano. Otto persone sono rimaste uccise nel pomeriggio in attacchi condotti in una città della regione di Sidone. I feriti sono almeno nove, cinq ... tg24.sky.it #AmalKhalil è morta nel sud del #Libano mentre documentava i bombardamenti israeliani sulla città di Tiro. Era sul campo per raccontare la guerra, come aveva scelto di fare nonostante minacce e pericoli. Dopo un primo attacco al veicolo su cui viaggiava, si - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Attacchi israeliani in Libano, sei morti. Lo ha dichiarato il Ministero della Salute libanese #ANSA x.com