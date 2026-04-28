israele e la sindrome di masada

Un commento pubblicato su un quotidiano israeliano invita a riflettere sui recenti atteggiamenti nazionali, sottolineando che la vita deve andare oltre la mentalità difensiva di Masada e la durezza tipica di alcune tradizioni militari. La frase suggerisce che sia necessario un approccio diverso rispetto alla resistenza estrema e alla difesa senza compromessi, temi che sono stati al centro del dibattito pubblico nel paese.

“La vita è qualcosa di più di una sindrome di Masada e della difesa di una Sparta mediorientale”. Così Uri Misgav, su Haaretz, commentava il momentum che sta attraversando Israele. Una frase sulla quale Moshe Gilad, sullo stesso giornale, si interpella così: “Cos’è esattamente la sindrome di Masada? E stiamo davvero dedicando la nostra vita ad essa? Se così fosse, la cosa sarebbe inquietante”. L’assedio di Masada e il suo tragico epilogo è stato narrato da Giuseppe Flavio. La Grande rivolta giudaica, culminata nella distruzione del Tempio del 70, ebbe una coda altrettanto drammatica quando, tre anni dopo, un migliaio di ribelli, che avevano trovarono rifugio sull’altipiano di Masada – sul quale Erode il Grande aveva edificato una cittadella fortificata – subì l’assedio della X legione romana.🔗 Leggi su It.insideover.com

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