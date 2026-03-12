Sindrome di Leigh | il sildenafil inverte la malattia

Una ricerca internazionale ha scoperto che il sildenafil potrebbe rappresentare una soluzione per la sindrome di Leigh, una malattia genetica senza cure definitive finora. I ricercatori hanno osservato che il farmaco sembra invertire alcuni effetti della malattia. La scoperta apre nuove possibilità per il trattamento di questa condizione. È ora in corso un approfondimento sugli effetti a lungo termine di questa terapia.

Una svolta storica per la sindrome di Leigh, una malattia genetica finora priva di cura definitiva. Uno studio internazionale ha individuato nel sildenafil un potenziale trattamento capace di invertire il decorso della patologia. La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell, vede protagonista l'università di Verona insieme a colleghi tedeschi e milanesi. I dati indicano che il farmaco migliora le funzioni cellulari compromesse dalla malattia mitocondriale. Dal laboratorio alla clinica: come nasce la speranza. L'approccio scientifico adottato dai ricercatori si basa su una metodologia innovativa di farmacologia traslazionale. Il team ha iniziato generando cellule nervose malate partendo da campioni cutanei dei pazienti stessi.