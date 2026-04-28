Ispezioni fiscali | la Corte EDU ferma gli abusi sulle aziende

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso di sospendere le ispezioni fiscali condotte in Italia, in seguito alle sentenze relative ai casi di Italgomme e Edilsud. Questa decisione si applica alle aziende coinvolte in quei procedimenti e riguarda le modalità di svolgimento delle verifiche fiscali. La sospensione è stata adottata per garantire che le ispezioni rispettino i diritti delle imprese, evitando abusi o pratiche lesive.

? Cosa sapere La Corte EDU ferma le ispezioni fiscali italiane dopo le sentenze Italgomme e Edilsud.. Le prove raccolte violando l'articolo 8 CEDU risultano inutilizzabili per gli accertamenti tributari.. La Corte EDU ha stabilito che le procedure italiane per gli accessi fiscali nei luoghi di lavoro violano l’articolo 8 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, tutelando la privacy e il domicilio. Questa decisione colpisce direttamente l’applicazione dell’articolo 52 del D.P.R. 6331972, che regola le verifiche IVA, evidenziando come le attuali modalità di ispezione non risultino proporzionate o necessarie secondo gli standard democratici europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

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