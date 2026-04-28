Ispezioni fiscali | la Corte EDU ferma gli abusi sulle aziende

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso di sospendere le ispezioni fiscali condotte in Italia, in seguito alle sentenze relative ai casi di Italgomme e Edilsud. Questa decisione si applica alle aziende coinvolte in quei procedimenti e riguarda le modalità di svolgimento delle verifiche fiscali. La sospensione è stata adottata per garantire che le ispezioni rispettino i diritti delle imprese, evitando abusi o pratiche lesive.

? Cosa sapere La Corte EDU ferma le ispezioni fiscali italiane dopo le sentenze Italgomme e Edilsud.. Le prove raccolte violando l'articolo 8 CEDU risultano inutilizzabili per gli accertamenti tributari.. La Corte EDU ha stabilito che le procedure italiane per gli accessi fiscali nei luoghi di lavoro violano l’articolo 8 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, tutelando la privacy e il domicilio. Questa decisione colpisce direttamente l’applicazione dell’articolo 52 del D.P.R. 6331972, che regola le verifiche IVA, evidenziando come le attuali modalità di ispezione non risultino proporzionate o necessarie secondo gli standard democratici europei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ispezioni fiscali: la Corte EDU ferma gli abusi sulle aziende Notizie correlate Ispezioni nelle officine meccaniche: “Irregolarità in tutte le aziende controllate”Empoli, 7 aprile 2026 – Rispetto agli anni passati, non è l’edilizia la “maglia nera” della sicurezza nell’Empolese, bensì il settore delle... Agevolazioni fiscali e nuovi investimenti: le chiavi per la modernizzazione delle aziende localiLo scorso 30 marzo Bcc Romagnolo, in collaborazione con Bcc Leasing e GruppoBcc Iccrea, ha promosso un incontro di approfondimento rivolto alle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Corte di Cassazione non arretra sul valore di prova dei movimenti bancari - EC News - Area fiscale; Al via dal Sannio petizione al Parlamento per riforma radicale del fisco; Evasione fiscale, ecco quali partite Iva rischiano di più; Azienda in Perdita e Accertamento Antieconomico: il Fisco Vince. Stretta sulle ispezioni fiscali in azienda. Dovranno essere motivateROMA - Arriva la stretta sulle ispezioni fiscali nelle aziende: stop ai controlli non motivati. Negli atti di autorizzazione e nei verbali dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e degli agenti ... repubblica.it La frizione tra Corte EDU e Cassazione sulle garanzie per il contribuente in materia di accessi fiscaliIl tema delle garanzie procedurali a tutela del contribuente nell’ambito delle verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia […] ... ecnews.it RTTR La Televisione. . CONTROLLI FISCALI A RISCHIO: RIMBORSI INADEGUATI E FUNZIONARI PRONTI A FERMARE LE ISPEZIONI Il sindacato FLP accende i riflettori sulle difficoltà dei controlli delle amministrazioni pubbliche sul territorio: tra caro carbur - facebook.com facebook